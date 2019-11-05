Sahne kostümlerine servet harcayan Gülşen, hafta sonunda Kıbrıs'ta verdiği konserde de kural bozmadı. Popçu, sahneye Stella McCartney marka pelerin, Iro pantolon ve Louis Vuitton botlarla çıktı.

Şarkılarının yanı sıra şık stiliyle de büyüleyen güzel sanatçı, bu sahne kostümüne tam 38 bin lira harcadı. Gülşen, siyah-beyaz kıyafetiyle de sosyal medyada böyle poz verdi.