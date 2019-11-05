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'ten 'Neyim Olacaktın?' başarısı...

Genç müzisyen , 'Neyim Olacaktın?' adlı şarkıyla bir başarıya daha imza attı. Sonses'in hesabında yayınladığı şarkı, YouTube trend video listesinde 1 numara oldu.

Sonses zirvede
Genç müzisyen Bilal Sonses, 'Neyim Olacaktın?' adlı şarkıyla bir başarıya daha imza attı. Sonses'in Youtube hesabında yayınladığı şarkı, YouTube trend video listesinde 1 numara oldu.

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