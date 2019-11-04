Geçtiğimiz hafta dünyaevine giren Elif Ece Uzun, balayı yerine podyumda... Uzun, önceki akşam ilk kez düzenlenen Fashion and Music Show'da podyuma çıktı.
Geçtiğimiz hafta dünyaevine giren Elif Ece Uzun, balayı yerine podyumda... Uzun, önceki akşam ilk kez düzenlenen Fashion and Music Show'da podyuma çıktı.
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