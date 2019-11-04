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  • 04.11.2019
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Yeni gelin balayı yerine podyumda...

Geçtiğimiz hafta dünyaevine giren , balayı yerine podyumda... Uzun, önceki akşam ilk kez düzenlenen Fashion and Music Show'da podyuma çıktı.

Yeni gelin podyumda

Geçtiğimiz hafta dünyaevine giren Elif Ece Uzun, balayı yerine podyumda... Uzun, önceki akşam ilk kez düzenlenen Fashion and Music Show'da podyuma çıktı.

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