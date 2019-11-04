Cemiyet hayatının mütevazı ve bir o kadar eğitimli ismi Pınar Sabancı, 38 yaşında yeniden öğrenci oldu... YASA Holding Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Sabancı'nın zarif eşi Pınar Hanım, dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan King's College'da master yapmaya karar verdi.

Üniversite eğitimini ABD Boston'daki Babson College'da tamamlayan Pınar Sabancı, psikoloji bölümünden 4 üzerinden 3.95 ortalamayla mezun oldu. Şimdi ise Londra'daki ünlü üniversitede master programına başlayacak olan Pınar Hanım, şimdilerde İngiltere'de..