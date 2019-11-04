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  • 04.11.2019
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ve 'dan vapur sefası

Mutlu evlilikleriyle imrendiren ve , önceki gün vapur sefası yaptı. Doğulu, eşine de şöyle iltifat ettti: "En güzelini almışım koluma, Boğaz'ın güzelliği bile dikkatimi çekmiyor."

Vapur sefası
Mutlu evlilikleriyle imrendiren Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, önceki gün vapur sefası yaptı. Doğulu, eşine de şöyle iltifat ettti: "En güzelini almışım koluma, Boğaz'ın güzelliği bile dikkatimi çekmiyor."

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