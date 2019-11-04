Mutlu evlilikleriyle imrendiren Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, önceki gün vapur sefası yaptı. Doğulu, eşine de şöyle iltifat ettti: "En güzelini almışım koluma, Boğaz'ın güzelliği bile dikkatimi çekmiyor."
Mutlu evlilikleriyle imrendiren NeslihanAtagül ve KadirDoğulu, önceki gün vapur sefası yaptı. Doğulu, eşine de şöyle iltifat ettti: "En güzelini almışım koluma, Boğaz'ın güzelliği bile dikkatimi çekmiyor."
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