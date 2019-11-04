Sosyetik Berk Suyabatmaz'la evliliği yaklaşık bir ay önce biten Burcu Esmersoy, isyanda! Güzel sunucunun, ayrılık sonrası Zekeriyaköy'de villa aradığı ancak kiraları fazla bulduğu için taşınamadığı iddia edilmişti. Bu haberler üzerine sessizliğini bozan Burcu Esmersoy, bir ay önce Tarabya'da kiraladığı villasına yerleştiğini açıkladı.

Aylık kirası 30 bin TL olduğu konuşulan villasını büyük bir titizlikle dekore ettiren 43 yaşındaki güzel sunucu, önceki gün de saray yavrusunu andıran villasından ilk kareleri paylaştı.

Doğaya olan tutkusuyla bilinen Burcu Esmersoy, virane bir haldeki bahçeyi sil baştan yaptırdı. Havuzlu villasının bahçesini ağaç ve çiçeklerle donatan güzel sunucu, tüm detaylarla da kendisi ilgilendi...

Bir aydır yeni villasında yeni bir hayat yaşayan Esmersoy, Tarabya'dan önce 13 yıl Emirgan'da; evliyken de 6 ay Göktürk'te yaşamıştı.

FİLM GİBİ REZALET!

Güzel sunucu, geçtiğimiz gün Cinemaximum internet sitesinden bir filme kredi kartıyla bilet aldı. Ancak gişeye gittiğinde kötü bir sürprizle karşılaştı.



ESMERSOY, "Biletiniz askıda kalmış" denilip içeriye alınmadı. Tekrar para ödeyip filme bilet almak isteyen sunucu, "Yer yok" yanıtına ise isyan etti.