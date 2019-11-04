Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 04.11.2019
  • Gazete

yine şovunu yaptı!

Magazin dünyasının eksimeyen yıldızı , önceki akşam Tarabya'da yine şovunu yaptı. Ailesiyle müdavimi olduğu Yeniköy Arnavutköy Balıkçısı'nda yemek yiyen Avşar Kızı, çıkışta sergilediği görüntülerle gülümsetti.

Hülya şov

Magazin dünyasının eksimeyen yıldızı Hülya Avşar, önceki akşam Tarabya'da yine şovunu yaptı. Ailesiyle müdavimi olduğu Yeniköy Arnavutköy Balıkçısı'nda yemek yiyen Avşar Kızı, çıkışta sergilediği görüntülerle gülümsetti.

Güzel sanatçı, muhabirlere "Sizi beklettiğim için özür dilerim" diyerek yeni yetme ünlülere starlık dersi verdi.


Avşar Kızı, minik yeğenini öpücüklere boğdu.

, hayranlarıyla da bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

DOĞAN SAVAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriHülya Avşar yine şovunu yaptı!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri