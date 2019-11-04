Geçtiğimiz günlerde "Belçika'da çocukken ırkçılığa uğradım" açıklaması yapan Hadise'den alkışlık sözler... Önceki akşam Kıbrıs'ta Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu için konser veren popçu, mültecilere kucak açan ülkemizle gurur duyduğunu söyleyip ekledi:

"Mülteciler konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız'ı çok takdir ediyorum. Kimse bu yavrulara sahip çıkmazken Sayın Cumhurbaşkanımız onlara kucak açtı. Avrupa, bizi bu konuda takdir etsin. Biz ülkece onlara anne-baba olduk."