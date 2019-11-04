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  • 04.11.2019
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: Kimse bu yavrulara sahip çıkmazken Sayın Cumhurbaşkanımız onlara kucak açtı

Ünlü popçu , lere kucak açan Cumhurbaşkanı ’a övgü yağdırıp ‘Ülkemle gurur duyuyorum’ dedi. doğumlu şarkıcı, "Bu konuda bize tepki gösteren ülkeler çok fazla konuşmasınlar. Bizi takdir etsinler, alkışlasınlar sadece" dedi.

Alkışlık Hadise

Geçtiğimiz günlerde "Belçika'da çocukken ırkçılığa uğradım" açıklaması yapan Hadise'den alkışlık sözler... Önceki akşam 'ta Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu için konser veren popçu, mültecilere kucak açan ülkemizle gurur duyduğunu söyleyip ekledi:

"ler konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız'ı çok takdir ediyorum. Kimse bu yavrulara sahip çıkmazken Sayın Cumhurbaşkanımız onlara kucak açtı. Avrupa, bizi bu konuda takdir etsin. Biz ülkece onlara anne-baba olduk."

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