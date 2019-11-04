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  • 04.11.2019
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'nin binicilik tutkusu her şeyden üstün çıktı!

Eski sunucu 'nin binicilik tutkusu, her şeyden üstün çıktı. Yıllar önce attan düşen Gölge, kazaya rağmen can dostundan vazgeçmedi. Geçtiğimiz günlerde Kemerburgaz'da at binen Gölge, inadını da Instagram'da dile getirdi.

Gül gibi azimli!

Eski sunucu Gül Gölge'nin binicilik tutkusu, her şeyden üstün çıktı. Yıllar önce attan düşen Gölge, kazaya rağmen can dostundan vazgeçmedi. Geçtiğimiz günlerde Kemerburgaz'da at binen Gölge, inadını da Instagram'da dile getirdi.

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