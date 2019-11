Eski sunucu Gül Gölge'nin binicilik tutkusu, her şeyden üstün çıktı. Yıllar önce attan düşen Gölge, kazaya rağmen can dostundan vazgeçmedi. Geçtiğimiz günlerde Kemerburgaz'da at binen Gölge, inadını da Instagram'da dile getirdi.