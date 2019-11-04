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  • 04.11.2019
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ve eşi 'nun 'Demir' mesaisi

Kainat Güzeli , önceki gün eşi ile tüm günlerini oğulları Demir'e ayırdı. Geçtiğimiz yıl dünyaya gelen oğullarını oynarken izleyen Akın, Demir'in bu karesine "Oğlum büyüyor" notu düştü.

Demir mesaisi

Kainat Güzeli Azra Akın, önceki gün eşi Atakan Koru ile tüm günlerini oğulları Demir'e ayırdı. Geçtiğimiz yıl dünyaya gelen oğullarını oynarken izleyen Akın, Demir'in bu karesine "Oğlum büyüyor" notu düştü.

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