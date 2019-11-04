Kainat Güzeli Azra Akın, önceki gün eşi Atakan Koru ile tüm günlerini oğulları Demir'e ayırdı. Geçtiğimiz yıl dünyaya gelen oğullarını oynarken izleyen Akın, Demir'in bu karesine "Oğlum büyüyor" notu düştü.
Kainat Güzeli Azra Akın, önceki gün eşi Atakan Koru ile tüm günlerini oğulları Demir'e ayırdı. Geçtiğimiz yıl dünyaya gelen oğullarını oynarken izleyen Akın, Demir'in bu karesine "Oğlum büyüyor" notu düştü.
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