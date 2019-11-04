Kainat Güzeli Azra Akın, önceki gün eşi Atakan Koru ile tüm günlerini oğulları Demir'e ayırdı. Geçtiğimiz yıl dünyaya gelen oğullarını oynarken izleyen Akın, Demir'in bu karesine "Oğlum büyüyor" notu düştü.