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  • 03.11.2019
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'dan özentilere ders! "Bu tür şeylere karşıyım"

Oyuncu , önceki gün 's'de alışveriş turundaydı. Özenti ünlülerimiz arasında yaygınlaşan ile ilgili konuşan Karahan, "Bu tür şeylere karşıyım. Bize uymaz" dedi.

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