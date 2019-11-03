Oyuncu Pelin Karahan, önceki gün Nişantaşı City's'de alışveriş turundaydı. Özenti ünlülerimiz arasında yaygınlaşan Cadılar Bayramı ile ilgili konuşan Karahan, 'Bu tür şeylere karşıyım. Bize uymaz' dedi. Oyuncu Pelin Karahan, önceki gün Nişantaşı City's'de alışveriş turundaydı. Özenti ünlülerimiz arasında yaygınlaşan Cadılar Bayramı ile ilgili konuşan Karahan, 'Bu tür şeylere karşıyım. Bize uymaz' dedi.
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