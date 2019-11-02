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  • 02.11.2019
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gece turlarına hız verdi! Yine o güzelle eğlencede...

Merhume ’ın nişanlısı , gece turlarına hız verdi. İşadamı, geçtiğimiz hafta da birlikte yakalandığı güzelle yine eğlence turundaydı.

Murat geceleri Gezer

Yaklaşık bir buçuk senedir merhum nişanlısı 'ın acısını yaşayan işadamı , gece turlarında gaza bastı. Gezer, önceki gece Klein isimli mekandaydı.

Sabaha karşı mekandan çıkan işadamının yanında geçtiğimiz hafta da birlikte yakalandığı meçhul güzel vardı.

Ünlü işadamı ve arkadaşı, flaşlar patlayınca panik yaptı.

DOĞAN SAVAŞ

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