Yaklaşık bir buçuk senedir merhum nişanlısı Mina Başaran'ın acısını yaşayan işadamı Murat Gezer, gece turlarında gaza bastı. Gezer, önceki gece Klein isimli mekandaydı.
Sabaha karşı mekandan çıkan işadamının yanında geçtiğimiz hafta da birlikte yakalandığı meçhul güzel vardı.
Ünlü işadamı ve arkadaşı, flaşlar patlayınca panik yaptı.
DOĞAN SAVAŞ
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