Deli Kadir Instagram’da

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kadir İnanır, önceki akşam Cihangir'deki Jash adlı mekanda yemek yedi. Instagram'da hesap açtığını belirten İnanır, 'Hesabı ekip yönetiyor. Ben onaylıyorum' dedi. Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kadir İnanır, önceki akşam Cihangir'deki Jash adlı mekanda yemek yedi. Instagram'da hesap açtığını belirten İnanır, 'Hesabı ekip yönetiyor. Ben onaylıyorum' dedi.
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