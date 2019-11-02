Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 02.11.2019
  • Gazete

Deli Kadir ’da

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu , önceki akşam Cihangir'deki Jash adlı mekanda yemek yedi. 'da hesap açtığını belirten İnanır, "Hesabı ekip yönetiyor. Ben onaylıyorum" dedi.

Deli Kadir Instagram’da
Yeşilçam'ın efsane oyuncusu , önceki akşam Cihangir'deki Jash adlı mekanda yemek yedi. 'da hesap açtığını belirten İnanır, "Hesabı ekip yönetiyor. Ben onaylıyorum" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriDeli Kadir Instagram’da
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri