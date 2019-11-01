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  • 01.11.2019
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kural bozmadı! Kıyafetleri dikkat çekti

Sosyetenin en şık isimlerinden , önceki gün katıldığı bir davette de kural bozmadı. Baştan aşağı beyazlara bürünen Özilhan, yine tüm bakışları üzerine toplamayı başardı.

Kar beyaz yasemın

Sosyetenin en şık isimlerinden Yasemin Özilhan, önceki gün katıldığı bir davette de kural bozmadı. Baştan aşağı beyazlara bürünen Özilhan, yine tüm bakışları üzerine toplamayı başardı.

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