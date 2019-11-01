Sosyetenin en şık isimlerinden Yasemin Özilhan, önceki gün katıldığı bir davette de kural bozmadı. Baştan aşağı beyazlara bürünen Özilhan, yine tüm bakışları üzerine toplamayı başardı.
Sosyetenin en şık isimlerinden Yasemin Özilhan, önceki gün katıldığı bir davette de kural bozmadı. Baştan aşağı beyazlara bürünen Özilhan, yine tüm bakışları üzerine toplamayı başardı.
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