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da makyajsız gezme modasına uydu

Son dönemde ünlü hanımlar arasındaki makyajsız gezme modasına da uydu. Önceki gün Nişantaşı City's çıkışı objektife takılan ünlü oyuncu, sıfır makyajlı haliyle doğal güzelliğini gözler önüne serdi.

Doğal güzel

Son dönemde ünlü hanımlar arasındaki makyajsız gezme modasına Gökçe Bahadır da uydu. Önceki gün Nişantaşı City's çıkışı objektife takılan ünlü oyuncu, sıfır makyajlı haliyle doğal güzelliğini gözler önüne serdi.

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