Son dönemde ünlü hanımlar arasındaki makyajsız gezme modasına Gökçe Bahadır da uydu. Önceki gün Nişantaşı City's çıkışı objektife takılan ünlü oyuncu, sıfır makyajlı haliyle doğal güzelliğini gözler önüne serdi.
Son dönemde ünlü hanımlar arasındaki makyajsız gezme modasına Gökçe Bahadır da uydu. Önceki gün Nişantaşı City's çıkışı objektife takılan ünlü oyuncu, sıfır makyajlı haliyle doğal güzelliğini gözler önüne serdi.
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