Gupse Özay'ın kendi gibi oyuncu aşkı Barış Arduç'la Zincirlikuyu'daki kirası 22 bin lira olan evlerinden çıkan yılan, sosyal medyada dalga konusu oldu.

Özay'ın, "Sorun kira değil, yılandı. Mutfaktan yılan çıktı. Yılanlı evde nasıl oturayım? Bu yüzden Barış'la evden taşındık" sözü üzerine sosyal medya kullanıcıları birbirinden komik paylaşımlara imza attı.

İşte Twitter'dan yapılan o paylaşımlar

Yılan soksa değil; 22 bin lira kira versem kalbime iner.

Demek ki fakirin evine böcek, zenginin evine yılan giriyor.

Biz yılanı koynumuzda besliyoruz.

Demek ki daha pahalı olsa mutfaklarına anakonda girecekmiş.

Artık tatlı dil değil, 22 bin lira yılanı deliğinden çıkarıyor.

O da bir şey mi, biz o yılanları koynumuzda besliyoruz.