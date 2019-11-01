Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 01.11.2019
  • Gazete

lı futbolcular yemekte buluştu... Giyim tarzları dikkat çekti...

Geçtiğimiz hafta kendi evinde 'ı mağlup ederek yükselişe geçen lı futbolcular geride bıraktığımız akşam, moral yemeğinde buluştu...

Kartal’ın defilesi

Geçtiğimiz hafta kendi evinde mağlup ederek yükselişe geçen futbolcular geride bıraktığımız akşam, moral yemeğinde buluştu.

İstinyePark'ta objektiflere takılan başarılı futbolcular, akşam yemeği için Zuma Restoran'ı tercih ederken, bazı futbolcular farklı giyim tarzı ile dikkat çekti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriBeşiktaşlı futbolcular yemekte buluştu... Giyim tarzları dikkat çekti...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri