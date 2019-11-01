Geçtiğimiz hafta kendi evinde Galatasaray'ı mağlup ederek yükselişe geçen Beşiktaşlı futbolcular geride bıraktığımız akşam, moral yemeğinde buluştu.

İstinyePark'ta objektiflere takılan başarılı futbolcular, akşam yemeği için Zuma Restoran'ı tercih ederken, bazı futbolcular farklı giyim tarzı ile dikkat çekti.