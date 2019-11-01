Aşk hayatında yüzü gülmeyen Yağmur Tanrısevsin, teselliyi can dostlarında buldu. Önceki günü 'Alf' ve 'Bobo' adındaki köpekleriyle geçiren hayvansever oyuncunun bu karesi binlerce beğeni aldı. Aşk hayatında yüzü gülmeyen Yağmur Tanrısevsin, teselliyi can dostlarında buldu. Önceki günü 'Alf' ve 'Bobo' adındaki köpekleriyle geçiren hayvansever oyuncunun bu karesi binlerce beğeni aldı.
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