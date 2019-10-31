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Yeni dizisinin adı açıklandı: ...

Milyonlarca kişi tarafından izlenen () evreninde geçen yeni dizi projesinin yapımcı firma tarafından iptal edildiği belirtilirken, HBO yine Game of Thrones evreninde geçen başka bir dizi projesinin lansmanını yaptı.

Ejderha’nın evi geliyor

Milyonlarca kişi tarafından izlenen () evreninde geçen yeni dizi projesinin yapımcı firma tarafından iptal edildiği belirtilirken, HBO yine Game of Thrones evreninde geçen başka bir dizi projesinin lansmanını yaptı. Yeni Game of Thrones dizisinin sekiz sezonluk dizideki olaylardan 300 yıl önce yaşananları konu alacağı belirtildi. ''un (Ejderha'nın Evi) yapımcıları arasında Game of Thrones kitaplarının yazarı George RR Martin de var.

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