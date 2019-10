Milyonlarca kişi tarafından izlenen Game of Thrones (Taht Oyunları) evreninde geçen yeni dizi projesinin yapımcı firma HBO tarafından iptal edildiği belirtilirken, HBO yine Game of Thrones evreninde geçen başka bir dizi projesinin lansmanını yaptı. Yeni Game of Thrones dizisinin sekiz sezonluk dizideki olaylardan 300 yıl önce yaşananları konu alacağı belirtildi. 'House of the Dragon'un (Ejderha'nın Evi) yapımcıları arasında Game of Thrones kitaplarının yazarı George RR Martin de var.