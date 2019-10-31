ATV'nin reyting rekortmeni dizisi "Hercai"nin Reyyan'ı Ebru Şahin'e hayranlarından anlamlı jest... Bugüne kadar Van, Diyarbakır ve Ağrı'daki miniklere kırtasiye ve kışlık kıyafet desteği yapan güzel oyuncu, yardımseverliği ile fanlarına örnek oldu.

Ünlü oyuncunun hayranları, Ağrı'daki bir köy okuluna Ebru Şahin adına kütüphane açmak için kolları sıvadı. Şahin fanları, oyuncunun adının verileceği kütüphane için kitap toplama ve yardım kampanyası başlattı.