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  • 31.10.2019
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düğünden defileye koştu

Bursalı emlakçı ile geçtiğimiz hafta sonu evlenen , düğünden defileye koştu. Ünlü manken, önceki gün Hilltown Karşıyaka AVM'deki defilede podyuma çıktı.

Balayı yerine podyuma
Bursalı emlakçı ile geçtiğimiz hafta sonu evlenen Elif Ece Uzun, düğünden defileye koştu. Ünlü manken, önceki gün Hilltown Karşıyaka AVM'deki defilede podyuma çıktı.

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