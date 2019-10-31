Bursalı emlakçı Mehmet Tuş ile geçtiğimiz hafta sonu evlenen Elif Ece Uzun, düğünden defileye koştu. Ünlü manken, önceki gün Hilltown Karşıyaka AVM'deki defilede podyuma çıktı. Bursalı emlakçı Mehmet Tuş ile geçtiğimiz hafta sonu evlenen Elif Ece Uzun, düğünden defileye koştu. Ünlü manken, önceki gün Hilltown Karşıyaka AVM'deki defilede podyuma çıktı.
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