Dünyaca ünlü şarkıcı Cher'in şıklığına Türk dokuşunu... Bir reklam çekimi için kamera karşısına geçen ABD'li sanatçı, başarılı Türk modacı Hakan Akkaya tasarımı ceket tercih etti.
73 yaşındaki şarkıcının Türk şıklığı göğsümüzü kabarttı.
Dünyaca ünlü şarkıcı Cher'in şıklığına Türk dokuşunu... Bir reklam çekimi için kamera karşısına geçen ABD'li sanatçı, başarılı Türk modacı Hakan Akkaya tasarımı ceket tercih etti.
73 yaşındaki şarkıcının Türk şıklığı göğsümüzü kabarttı.
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