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Dünyaca ünlü şarkıcı Cher'in şıklığına Türk dokuşunu! ...

Dünyaca ünlü şarkıcı Cher'in şıklığına Türk dokuşunu... Bir reklam çekimi için kamera karşısına geçen 'li sanatçı, başarılı Türk modacı tasarımı ceket tercih etti.

Türk şıklığı

Dünyaca ünlü şarkıcı Cher'in şıklığına Türk dokuşunu... Bir reklam çekimi için kamera karşısına geçen 'li sanatçı, başarılı Türk modacı Hakan Akkaya tasarımı ceket tercih etti.


73 yaşındaki şarkıcının Türk şıklığı göğsümüzü kabarttı.

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