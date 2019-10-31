Engin Öztürk, önceki akşam ailesiyle Arnavutköy Balıkçısı'nda yemekteydi. Mekandan annesi Nermin Hanım'la çıkan oyuncu, bu haliyle ailesine düşkünlüğünü gösterdi.
- Saklambaç
- 31.10.2019
- Gazete
Ana kuzusu Engin Öztürk... Ünlü oyuncunun annesine benzerliği dikkat çekti
Engin Öztürk, önceki akşam ailesiyle Arnavutköy Balıkçısı'nda yemekteydi. Mekandan annesi Nermin Hanım'la çıkan oyuncu, bu haliyle ailesine düşkünlüğünü gösterdi. Ünlü oyuncunun annesine benzerliği dikkat çekti.
Engin Öztürk, önceki akşam ailesiyle Arnavutköy Balıkçısı'nda yemekteydi. Mekandan annesi Nermin Hanım'la çıkan oyuncu, bu haliyle ailesine düşkünlüğünü gösterdi.
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