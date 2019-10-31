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  • 31.10.2019
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Ana kuzusu ... Ünlü oyuncunun annesine benzerliği dikkat çekti

, önceki akşam ailesiyle Arnavutköy Balıkçısı'nda yemekteydi. Mekandan annesi Nermin Hanım'la çıkan oyuncu, bu haliyle ailesine düşkünlüğünü gösterdi. Ünlü oyuncunun annesine benzerliği dikkat çekti.

Ana kuzusu

Engin Öztürk, önceki akşam ailesiyle Arnavutköy Balıkçısı'nda yemekteydi. Mekandan annesi Nermin Hanım'la çıkan oyuncu, bu haliyle ailesine düşkünlüğünü gösterdi.

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