Sanat Bilgini

Oyuncu Belçim Bilgin, önceki akşam Zorlu PSM'de 'Klan' oyununu izledi. Gösterim sonrası objektiflere poz veren Bilgin, 'Oyuna hayran kaldım' diye konuştu. Oyuncu Belçim Bilgin, önceki akşam Zorlu PSM'de 'Klan' oyununu izledi. Gösterim sonrası objektiflere poz veren Bilgin, 'Oyuna hayran kaldım' diye konuştu.
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