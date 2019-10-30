Önceki gün 37 yaşına giren Özge Ulusoy, bir yıldır birlikte olduğu Faruk Çolakoğlu'na ilan-ı aşk etti. Ulusoy, kendisine doğum günü sürprizi yapan işadamına şu şarkıyla seslendi:
"Seni sonsuza dek seveceğim / Birbirine yakın ve çok daha yakın / Her yerde seninle olacağım / Her şeyi senin için yapacağım." Ünlü model, bu şarkıyla da aşkına "evlilik" mesajı verdi.
Faruk Çolakoğlu
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