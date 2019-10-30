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  • 30.10.2019
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Güzel oyuncu 'in kısa saçları dikkat çekti

Güzel oyuncu , önceki gün Nişantaşı City's'de objektife takıldı. Kısacık kestirdiği saçlarıyla AVM'de arz-ı endam eden Öden, bol bol alışveriş yaptı

Bir başka Songül
Güzel oyuncu Songül Öden, önceki gün Nişantaşı City's'de objektife takıldı. Kısacık kestirdiği saçlarıyla AVM'de arz-ı endam eden Öden, bol bol alışveriş yaptı.

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