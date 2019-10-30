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  • 30.10.2019
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Bomba iddia! ’ın eski eşi , Survivor 2018 yarışmacısı ’a gönlünü kaptırdı...

’ın eski eşi , dedikodulara göre yeni bir aşka yelken açtı. 27 yaşındaki model, iddiaya göre bir süredir Survivor 2018 yarışmacısı ’la birlikte...

Chloe’nin Yiğit’i

Popçu Serdar Ortaç'la 5 yıllık evliliği Ağustos'ta biten Chloe Loughnan, hızlı çıktı. Boşanma sonrası çapkınların radarına giren 27 yaşındaki İrlandalı model, Söylemezsem Olmaz'ın iddiasına göre gönlünü Survivor 2018'in gönüller takımındaki Yiğit Marcus Aral'a kaptırdı.


Bu sürpriz aşk dedikodusu üzerine gözler 'a çevrildi.

"Chloe artık hayatına baksın" diyen Ortaç'ın eski eşinin boşanmadan iki ay sonra yeni bir aşka yelken açmasına ne tepki vereceği merak konusu.



Chloe boşanma sonrası "Serdar'la severek ayrıldık" demişti.

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