"Hercai"nin başarısı sınır aştı! Şilili gazeteciler...
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi "Hercai"nin başarısı sınır aştı. Mardin'deki dizi setini önceki gün Şilili gazeteciler ziyaret etti. Ebru Şahin ile Akın Akınözü, yabancı basının sorularını yanıtladı.
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi "Hercai"nin başarısı sınır aştı. Mardin'deki dizi setini önceki gün Şilili gazeteciler ziyaret etti. Ebru Şahin ile Akın Akınözü, yabancı basının sorularını yanıtladı.
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