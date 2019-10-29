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  • 29.10.2019
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""nin başarısı sınır aştı! li gazeteciler...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi ""nin başarısı sınır aştı. 'deki dizi setini önceki gün li gazeteciler ziyaret etti. ile , yabancı basının sorularını yanıtladı.

Sınır aşan başarı
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi "Hercai"nin başarısı sınır aştı. Mardin'deki dizi setini önceki gün Şilili gazeteciler ziyaret etti. Ebru Şahin ile Akın Akınözü, yabancı basının sorularını yanıtladı.

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