Atv'nin sevilen dizisi "Sen Anlat Karadeniz", yöre halkına ilham verdi. Trabzon esnafı, atv'deki dizide Öykü Gürman'ın canlandırdığı Asiye Kaleli karakterinin mutfak önlüğünü satışa çıkardı. Karadenizliler'in ticari zekası takdir topladı.
Atv'nin sevilen dizisi "Sen Anlat Karadeniz", yöre halkına ilham verdi. Trabzon esnafı, atv'deki dizide Öykü Gürman'ın canlandırdığı Asiye Kaleli karakterinin mutfak önlüğünü satışa çıkardı. Karadenizliler'in ticari zekası takdir topladı.
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