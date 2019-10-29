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  • 29.10.2019
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modası! "Sen Anlat Karadeniz" yöre halkına ilham verdi...

Atv'nin sevilen dizisi "Sen Anlat Karadeniz", yöre halkına ilham verdi. esnafı, atv'deki dizide 'ın canlandırdığı karakterinin mutfak önlüğünü satışa çıkardı. Karadenizliler'in ticari zekası takdir topladı.

Asiye Kaleli modası

Atv'nin sevilen dizisi "Sen Anlat Karadeniz", yöre halkına ilham verdi. esnafı, atv'deki dizide Öykü Gürman'ın canlandırdığı Asiye Kaleli karakterinin mutfak önlüğünü satışa çıkardı. Karadenizliler'in ticari zekası takdir topladı.

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