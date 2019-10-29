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  • 29.10.2019
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80'lik 'liyle evlenen mutfağa girdi!

Kendisinden 48 yaş büyük 'li işadamıyla evlenen , önceki gün mutfağa girdi. Evliliğiyle tepki çeken 32 yaşındaki oyuncu, ABD'deki evinde eşine biber dolması pişirdi. Olay gelin bu anı da Instagram'da paylaştı.

Olay gelin mutfakta

Kendisinden 48 yaş büyük ABD'li işadamıyla evlenen Meltem Miraloğlu, önceki gün mutfağa girdi. Evliliğiyle tepki çeken 32 yaşındaki oyuncu, 'deki evinde eşine biber dolması pişirdi. Olay gelin bu anı da Instagram'da paylaştı.

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