Kendisinden 48 yaş büyük ABD'li işadamıyla evlenen Meltem Miraloğlu, önceki gün mutfağa girdi. Evliliğiyle tepki çeken 32 yaşındaki oyuncu, ABD'deki evinde eşine biber dolması pişirdi. Olay gelin bu anı da Instagram'da paylaştı.
Kendisinden 48 yaş büyük ABD'li işadamıyla evlenen Meltem Miraloğlu, önceki gün mutfağa girdi. Evliliğiyle tepki çeken 32 yaşındaki oyuncu, ABD'deki evinde eşine biber dolması pişirdi. Olay gelin bu anı da Instagram'da paylaştı.
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