Ünlü şarkıcı Betül Demir, önceki gece Ulus Chin Chin'de müzik ziyafeti çekti. Güzel şarkıcı, mini elbisesiyle yürek hoplatırken etkileyici sahne performansıyla da sevenlerinden tam not aldı Ünlü şarkıcı Betül Demir, önceki gece Ulus Chin Chin'de müzik ziyafeti çekti. Güzel şarkıcı, mini elbisesiyle yürek hoplatırken etkileyici sahne performansıyla da sevenlerinden tam not aldı
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