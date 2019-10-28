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Ünlü şarkıcı 'den müzik ziyafeti

Ünlü şarkıcı , önceki gece Ulus Chin Chin'de müzik ziyafeti çekti. Güzel şarkıcı, mini elbisesiyle yürek hoplatırken etkileyici sahne performansıyla da sevenlerinden tam not aldı

Demir’den mini şov
Ünlü şarkıcı Betül Demir, önceki gece Ulus Chin Chin'de müzik ziyafeti çekti. Güzel şarkıcı, mini elbisesiyle yürek hoplatırken etkileyici sahne performansıyla da sevenlerinden tam not aldı

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