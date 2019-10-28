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  • 28.10.2019
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Ünlü oyuncu 'ya ile 'den destek

Ünlü oyuncu 'nın başrolündeki "Evlat" adlı tiyatro oyununu önceki gün arkadaşları ile , izledi. Oyuna hayran kalan ikili, Şükran Ovalı'nın performansına da övgüler yağdırdı.

Arkadaş desteği

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı'nın başrolündeki "Evlat" adlı tiyatro oyununu önceki gün arkadaşları Demet Özdemir ile Büşra Pekin, izledi. Oyuna hayran kalan ikili, Şükran Ovalı'nın performansına da övgüler yağdırdı.

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