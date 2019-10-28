Ünlü oyuncu Şükran Ovalı'nın başrolündeki "Evlat" adlı tiyatro oyununu önceki gün arkadaşları Demet Özdemir ile Büşra Pekin, izledi. Oyuna hayran kalan ikili, Şükran Ovalı'nın performansına da övgüler yağdırdı.
Ünlü oyuncu Şükran Ovalı'nın başrolündeki "Evlat" adlı tiyatro oyununu önceki gün arkadaşları Demet Özdemir ile Büşra Pekin, izledi. Oyuna hayran kalan ikili, Şükran Ovalı'nın performansına da övgüler yağdırdı.
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