Ünlü popçu Mustafa Sandal, özel hayatında coştu bir kere!

GENÇ ASİSTANLA EĞLENCEDE

Sırp şarkıcı Emina Jahovic'le 10 yıllık evliliğini Haziran 2018'de bitiren Mustafa Sandal, boşanmayla birlikte özel hayatında depara kalktı. Sık sık gecelerde boy gösteren Musti, önceki akşam da Bebek Lucca'da eğlencedeydi. Genç asistanı Gülşah'la görüntülenen popçunun keyfi yerindeydi.



Ünlü popçu, adının aşk dedikodularına karıştığı genç asistanını yanından ayırmıyor.

ESKİLERE TAŞINI ATTI...

SANDAL, "Sürekli çapkınlık haberleriyle gündeme geliyorsunuz" diyen muhabirlere şu çıkışı yapıp adeta eski aşklarına gönderme yaptı: "Bekar adamım. Evde mi oturacağım? Tabii ki gezeceğim. 10 sene evli kaldım. Ona odaklanmıştım. Ama yaşadığım son ilişkilere odaklanamadım. Yaşandı ve bitti.



MELİS ÇOK KIZACAK

Musti'nin 'Eskilere odaklamadım' demesi üzerine gözler popçunun Temmuz'da ayrıldığı Melis Sütşurup'a çevrildi.

DOĞAN SAVAŞ