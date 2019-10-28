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  • 28.10.2019
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, 'ın acısını kalbine gömdü... Çapkınlık turunda yakalandı...

Merhume ’ın nişanlısı , hayata kaldığı yerden devam ediyor. İşadamı, önceki akşam da bir güzelle Bebek’teydi. Yaklaşık 1 buçuk senedir merhum nişanlısının anısına saygı duyarak kimselerle görünmeyen işadamının önceki akşamki çapkınlık turu ise "Murat, gezerken avlandı" yorumu yaptırdı.

Gezerken avlandı

İşadamı Murat Gezer, Mart 2018'deki uçak kazasında hayatını kaybeden nişanlısı Mina Başaran'ın acısını kalbine gömdü. Elim kaza sonrası aylarca ortalarda görünmeyen Gezer için yas dolu günler sona erdi.

YAS BİTTİ...
Sosyetik işadamı, önceki akşam gizemli bir güzelle Bebek Lucca'dan çıkarken TAKVİM objektifine yakalandı. Mekanda eğlendiği kumral güzelle taksiye binerken objektife yakalanan Gezer, flaşların patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı. Panikleyen işadamı ile yanındaki kız arkadaşı, yüzlerini gizlemek için yoğun çaba sarf etse de başarılı olamadı. Bir kız ve bir erkek arkadaşının da eşlik ettiği ikili, görüntülendiklerini fark edince gerildi.

YAKAYI ELE VERDİ
Yaklaşık 1 buçuk senedir merhum nişanlısının anısına saygı duyarak kimselerle görünmeyen işadamının önceki akşamki çapkınlık turu ise "Murat, gezerken avlandı" yorumu yaptırdı.

MURAT'IN KEYFİ KAÇTI!

TAKVİM objektifine yakalanan Gezer, yüzünü gizlemek için çaba sarf etti. Gizemli güzelin gerginliği de yüzüne yansımıştı.


28 yaşında hayata gözlerini yuman Başaran, elim kaza olmasaydı Gezer'le 14 Nisan 2018'de evlenecekti.

TAKVİM - DOĞAN SAVAŞ

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