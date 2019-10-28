Ajda Pekkan, önceki gün Bodrum'da konser verdi. 2.5 saat sahnede kalan Süperstar, hem şarkılarıyla hem de performansıyla büyüledi. Pekkan, "Sezonu Haziran ayında Bodrum'da açmıştım. Finali de burada yaptım" dedi.
Ajda Pekkan, önceki gün Bodrum'da konser verdi. 2.5 saat sahnede kalan Süperstar, hem şarkılarıyla hem de performansıyla büyüledi. Pekkan, "SezonuHaziran ayında Bodrum'daaçmıştım. Finali de buradayaptım" dedi.
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