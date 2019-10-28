Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 28.10.2019
  • Gazete

Bomdrum'da büyüledi

, önceki gün 'da konser verdi. 2.5 saat sahnede kalan Süperstar, hem şarkılarıyla hem de performansıyla büyüledi. Pekkan, "Sezonu Haziran ayında Bodrum'da açmıştım. Finali de burada yaptım" dedi.

Süper final
Ajda Pekkan, önceki gün Bodrum'da konser verdi. 2.5 saat sahnede kalan Süperstar, hem şarkılarıyla hem de performansıyla büyüledi. Pekkan, "Sezonu Haziran ayında Bodrum'da açmıştım. Finali de burada yaptım" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriAjda Pekkan Bomdrum'da büyüledi
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri