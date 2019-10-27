Atv'nin fenomen dizisi Hercai, geleneğini bozmadı. Başrollerini Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün paylaştığı dizi; önceki akşamki bölümüyle yine reytinglerin zirvesindeydi.

Dizinin son bölümü; Tüm Kişiler kategorisinde % 8,26 izlenme oranı ve % 20,26 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu. Hercai, Twitter'da da en çok konuşulan konuydu.