Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 27.10.2019
  • Gazete

Zirve yine ’nin!

ile ’nün rol aldığı , önceki akşam reytinglere damga vurdu. atv’nin sevilen dizisi Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.

Zirve Hercai’nin

Atv'nin fenomen dizisi Hercai, geleneğini bozmadı. Başrollerini Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün paylaştığı dizi; önceki akşamki bölümüyle yine reytinglerin zirvesindeydi.

Dizinin son bölümü; Tüm Kişiler kategorisinde % 8,26 izlenme oranı ve % 20,26 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu. , Twitter'da da en çok konuşulan konuydu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriZirve yine Hercai’nin!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri