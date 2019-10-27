Eski kaleci Volkan Demirel'in güzel eşi Zeynep Sever Demirel, yardım meleği olup çıktı. Doğu'daki köy okullarından sokaktaki hayvanlara kadar herkese yardım eli uzatan güzel yenge, bir kez daha kolları sıvadı. Birçok derneğin gönüllü üyesi olan Zeynep Sever Demirel, şimdi de sokak hayvanları için tam 1 ton mama bağışı yaptı.



Güzel yenge, en son Siirt'teki bir köy okuluna yardım eli uzatmıştı.

Sokaktaki kedi ve köpekler için hiç düşünmeden 10 bin TL veren güzel yengenin bu tavrı, "Sadece yüzü değil kalbi de güzel" dedirtti.

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