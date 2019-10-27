Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın köpeği Güllü, minik görüntüsünün altında dev yürekli çıktı! Önceki gün Avşar Kızı'nın Tarabya sahilinde gezdirdiği minik köpeği, ortalığı birbirine kattı.
Hülya Avşar'ın yanına giden bir hayranı Güllü'nün havlamasıyla neye uğradığını şaşırdı. Minik köpeğin agresif hareketlerini görenler ise "Hülya'nın Rambo'su" esprisi yaptı.
DOĞAN SAVAŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.