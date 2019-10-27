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  • 27.10.2019
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Ivana Sert'in doğum gününde sevgilsii 'den güllü jest

İkoncan , önceki gün 40 yaşına bastı. Sert'in yeni yaşı şerefine motosiklet tasarımcısı sevgilisi , Kapadokya tatili organize etti. Telli, aşkına 40 kırmızı gülle de jest yaptı.

40 yaşa 40 güllü jest

İkoncan ivana Sert, önceki gün 40 yaşına bastı. Sert'in yeni yaşı şerefine motosiklet tasarımcısı sevgilisi Tarhan Telli, Kapadokya tatili organize etti. Telli, aşkına 40 kırmızı gülle de jest yaptı.

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