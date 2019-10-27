İkoncan ivana Sert, önceki gün 40 yaşına bastı. Sert'in yeni yaşı şerefine motosiklet tasarımcısı sevgilisi Tarhan Telli, Kapadokya tatili organize etti. Telli, aşkına 40 kırmızı gülle de jest yaptı.
İkoncan ivana Sert, önceki gün 40 yaşına bastı. Sert'in yeni yaşı şerefine motosiklet tasarımcısı sevgilisi Tarhan Telli, Kapadokya tatili organize etti. Telli, aşkına 40 kırmızı gülle de jest yaptı.
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