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  • 27.10.2019
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Giyime servet harcayan karşılığını aldı... Ünlü marka Instagram'dan paylaştı...

Giyime servet harcayan 'nin çabası karşılıksız kalmadı. Popçu, geçtiğimiz günlerde Gucci tulumunu 4 bin 425 liralık Aquazzura ayakkabılarıyla kombinlemişti. Ünlü ayakkabı markası, Instagram hesabında Hadise'ye yer verdi.

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