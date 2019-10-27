Giyime servet harcayan Hadise'nin çabası karşılıksız kalmadı. Popçu, geçtiğimiz günlerde Gucci tulumunu 4 bin 425 liralık Aquazzura ayakkabılarıyla kombinlemişti. Ünlü ayakkabı markası, Instagram hesabında Hadise'ye yer verdi.
Giyime servet harcayan Hadise'nin çabası karşılıksız kalmadı. Popçu, geçtiğimiz günlerde Gucci tulumunu 4 bin 425 liralık Aquazzura ayakkabılarıyla kombinlemişti. Ünlü ayakkabı markası, Instagram hesabında Hadise'ye yer verdi.
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