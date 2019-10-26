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  • 26.10.2019
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'da binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı

Sevilen şarkıcı , 'daki 8. konserini önceki gün verdi. Tilbe, coşku ve enerjisiyle binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı.

Yıldızlaştı
Sevilen şarkıcı Yıldız Tilbe, Harbiye Açıkhava'daki 8. konserini önceki gün verdi. Tilbe, coşku ve enerjisiyle binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı.

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