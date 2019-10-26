Sevilen şarkıcı Yıldız Tilbe, Harbiye Açıkhava'daki 8. konserini önceki gün verdi. Tilbe, coşku ve enerjisiyle binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Sevilen şarkıcı Yıldız Tilbe, Harbiye Açıkhava'daki 8. konserini önceki gün verdi. Tilbe, coşku ve enerjisiyle binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı.
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