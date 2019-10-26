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  • 26.10.2019
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, 'a konuşma yasağı aldırdı

Serdar Ortaç'tan ilginç hamle... Ünlü popçu, Ağustos'ta boşandığı 'a konuşma yasağı aldırdı. Ağustos'ta 5 yıllık eşinden boşanan İrlandalı model, biten evlilikle ilgili konuşursa Ortaç'a 100 bin TL ödeyecek.

Chloe’yi susturdu!
Serdar Ortaç'tan ilginç hamle... Ünlü popçu, Ağustos'ta boşandığı Chloe Loughnan'a konuşma yasağı aldırdı. Ağustos'ta 5 yıllık eşinden boşanan İrlandalı model, biten evlilikle ilgili konuşursa Ortaç'a 100 bin TL ödeyecek.



Ortaç'ın neden bu yasağı aldırdığı merak konusu oldu.

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