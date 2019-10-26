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  • 26.10.2019
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Göksel, Rumelihisarı'nda gizemli sevgilisiyle baş başa kahvaltı yaptı

Geçtiğimiz akşam 'da müthiş bir konsere imza atan Göksel, önceki sabah ise Rumelihisarı'ndaydı. Gizemli sevgilisiyle baş başa kahvaltı yapan güzel şarkıcı, gazetecileri fark edince tedirgin oldu.

Kahvaltıda aşk var
Geçtiğimiz akşam 'da müthiş bir konsere imza atan Göksel, önceki sabah ise Rumelihisarı'ndaydı. Gizemli sevgilisiyle baş başa kahvaltı yapan güzel şarkıcı, gazetecileri fark edince tedirgin oldu.

AYDIN HAMZA

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