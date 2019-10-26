Göksel, Rumelihisarı'nda gizemli sevgilisiyle baş başa kahvaltı yaptı
Geçtiğimiz akşam Harbiye Açıkhava'da müthiş bir konsere imza atan Göksel, önceki sabah ise Rumelihisarı'ndaydı. Gizemli sevgilisiyle baş başa kahvaltı yapan güzel şarkıcı, gazetecileri fark edince tedirgin oldu.
Geçtiğimiz akşam Harbiye Açıkhava'da müthiş bir konsere imza atan Göksel, önceki sabah ise Rumelihisarı'ndaydı. Gizemli sevgilisiyle baş başa kahvaltı yapan güzel şarkıcı, gazetecileri fark edince tedirgin oldu.
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