Irkçılığın son örneği, ABD Ohio'daki Sylvania Northview Lisesi'nde yaşandı. Önceki gün atletizm yarışmasına katılan Noor Abukaram (16), türbanlı bonesi nedeniyle yarıştan atıldı.
Koşu bittikten sonra diskalifiye olduğunu öğrenen Noor, hayal kırıklığı yaşadı. Genç sporcuya Müslüman manken Gigi Hadid destek çıktı. Hadid, adaletsizliği 'Noor koşsun' etiketiyle Instagram sayfasında paylaştı.
Koşu bittikten sonra diskalifiye olduğunu öğrenen Noor, hayal kırıklığı yaşadı. Genç sporcuya Müslüman manken Gigi Hadid destek çıktı. Hadid, adaletsizliği 'Noor koşsun' etiketiyle Instagram sayfasında paylaştı.
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