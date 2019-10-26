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  • 26.10.2019
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'den başörtülü olduğu için diskalifiye edilen 'a destek

, başörtülü olduğu için atletizm yarışmasından elendi. Bu haksızlığa tepki gecikmedi. Manken sosyal medyadan genç sporcuya destek verdi.

'Hadid'lerini bildirdi
Irkçılığın son örneği, ABD Ohio'daki Sylvania Northview Lisesi'nde yaşandı. Önceki gün atletizm yarışmasına katılan (16), türbanlı bonesi nedeniyle yarıştan atıldı.




Koşu bittikten sonra diskalifiye olduğunu öğrenen Noor, hayal kırıklığı yaşadı. Genç sporcuya Müslüman manken destek çıktı. Hadid, adaletsizliği 'Noor koşsun' etiketiyle Instagram sayfasında paylaştı.

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