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  • 25.10.2019
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Başarılı şarkıcı Açıkhava'yı salladı!

Başarılı şarkıcı , önceki akşam 'da sahne aldı. Sevilen şarkılarıyla hayranlarına müzik ziyafeti sunan Göksel, darbuka eşliğinde yaptığı göbek şovla izleyenlerden büyük alkış aldı.

Bir başka Göksel
Başarılı şarkıcı Göksel, önceki akşam Harbiye Açıkhava'da sahne aldı. Sevilen şarkılarıyla hayranlarına müzik ziyafeti sunan , darbuka eşliğinde yaptığı göbek şovla izleyenlerden büyük alkış aldı.

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