Başarılı şarkıcı Göksel, önceki akşam Harbiye Açıkhava'da sahne aldı. Sevilen şarkılarıyla hayranlarına müzik ziyafeti sunan Göksel, darbuka eşliğinde yaptığı göbek şovla izleyenlerden büyük alkış aldı.
Başarılışarkıcı Göksel,önceki akşamHarbiyeAçıkhava'dasahne aldı.Sevilenşarkılarıylahayranlarınamüzik ziyafetisunan Göksel,darbukaeşliğinde yaptığıgöbekşovlaizleyenlerdenbüyük alkış aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.