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  • 24.10.2019
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Tasarımcı 'nın Oldship cinsi köpeği ilgi odağı oldu...

Tasarımcı , önceki gün Nişantaşı'nda objektife yansıdı. Şancı'nın gezdirdiği Oldship cinsi köpeği Fifi sevimliliğiyle ilgi odağı oldu. Şancı'nın boyu kadar köpeğini görenler, "Tüy yumağı" esprisi yaptı.

Ebru’nun fifisi

Tasarımcı Ebru Şancı, önceki gün Nişantaşı'nda objektife yansıdı. Şancı'nın gezdirdiği Oldship cinsi köpeği Fifi sevimliliğiyle ilgi odağı oldu.

Şancı'nın boyu kadar köpeğini görenler, "Tüy yumağı" esprisi yaptı.

Aydın HAMZA

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