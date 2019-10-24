Pelin Akil, dünkü paylaşımıyla güldürdü. Akil, Nisan'da doğan ikizleri Alin ve Lina'yı iki koca kruvasanla fotoğrafladı. Oyuncu, bu kareye "Ek gıdaya geçtik" notu düşüp espri yaptı.
Pelin Akil, dünkü paylaşımıyla güldürdü. Akil, Nisan'da doğan ikizleri Alin ve Lina'yı iki koca kruvasanla fotoğrafladı. Oyuncu, bu kareye "Ek gıdaya geçtik" notu düşüp espri yaptı.
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