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  • 24.10.2019
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'den güldüren paylaşım... İkilzerini...

, dünkü paylaşımıyla güldürdü. Akil, Nisan'da doğan ikizleri Alin ve Lina'yı iki koca kruvasanla fotoğrafladı. Oyuncu, bu kareye "Ek gıdaya geçtik" notu düşüp espri yaptı.

Tatlı espri

Pelin Akil, dünkü paylaşımıyla güldürdü. Akil, Nisan'da doğan ikizleri Alin ve Lina'yı iki koca kruvasanla fotoğrafladı. Oyuncu, bu kareye "Ek gıdaya geçtik" notu düşüp espri yaptı.

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