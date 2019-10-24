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  • 24.10.2019
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'dan anlamlı ziyaret... Down Sendromlu gençlerin...

Başarılı sanatçı 'dan anlamlı ziyaret... Ersoy, önceki gün Üsküdar'daki Down Sendromlu gençlerin çalıştığı 'ye gitti. Sanatçı, sohbet ettiği gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tebessüm ettirdi
Başarılı sanatçı Muazzez Ersoy'dan anlamlı ziyaret... Ersoy, önceki gün Üsküdar'daki Down Sendromlu gençlerin çalıştığı Tebessüm Kafe'ye gitti. Sanatçı, sohbet ettiği gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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