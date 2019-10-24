Başarılı sanatçı Muazzez Ersoy'dan anlamlı ziyaret... Ersoy, önceki gün Üsküdar'daki Down Sendromlu gençlerin çalıştığı Tebessüm Kafe'ye gitti. Sanatçı, sohbet ettiği gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Başarılı sanatçı MuazzezErsoy'dan anlamlı ziyaret... Ersoy,önceki gün Üsküdar'daki DownSendromlu gençlerin çalıştığıTebessüm Kafe'ye gitti. Sanatçı, sohbetettiği gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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