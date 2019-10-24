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Güzel oyuncu Meryem Uzerli'den şok itiraf! Eski aşkı firari iş adamı 'le...

Güzel oyuncu Meryem Uzerli'den şok itiraf! Uzerli, 2015'te piyasayı 100 milyon dolar dolandıran eski aşkı firari işadamı 'le görüştüğünü açıkladı. Oyuncu, bu itirafıyla  kendini yaktı...

Kendini Ateşe attı

İHBAR GİBİ İTİRAF!
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, önceki gün yaptığı itirafla kendini yaktı! Güzel oyuncu, 7. Boğaziçi Film Festivali kapsamında görücüye çıkan başrolündeki "Kovan" filminin gösterimine katıldı. Uzerli, gösterim öncesi soruları yanıtladı. Güzel oyuncu, 5 yaşındaki kızı Lara'nın babası eski aşkı Can Ateş'le görüşüp görüşmediği sorusuna "Evet" yanıtını verdi. Ünlü oyuncunun bu yanıtı şok etkisi yarattı.

EN SON ABD'DEYDİ
ÖYLE KI 2015'te Martin & Martin Sigorta Brokerlığı şirketiyle piyasayı 100 milyon dolar dolandırıp kayıplara karışan Ateş, kırmızı bültenle aranıyor. Meksika'ya kaçan firari işadamının izine Haziran'da New York'ta rastlanmıştı. Uzerli, Ateş'le görüştüğünü itiraf ederek adeta kendini ihbar etti. Bu arada Eda Taşpınar ise Ateş gibi firari olan amcası Adnan Taşpınar'la görüşmediğini iddia ediyor…


Sık sık ABD'deki ünlü estetik doktoru Simon Ourian'ın kapısını çalan Uzerli, "Estetiğim yok" diyerek şaşırttı.

DOĞAN SAVAŞ

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