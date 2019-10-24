Son dönemde objektiflere spor kıyafetleriyle yansıyan Emina Jahovic, önceki gün Zorlu AVM'de özenli giyim tarzıyla boy gösterdi. Sırp şarkıcı; siyah takım elbisesi, aynı renkteki ayakkabı ve çantasıyla çok şıktı.
Son dönemde objektiflere spor kıyafetleriyle yansıyan Emina Jahovic, önceki gün Zorlu AVM'de özenli giyim tarzıyla boy gösterdi. Sırp şarkıcı; siyah takım elbisesi, aynı renkteki ayakkabı ve çantasıyla çok şıktı.
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