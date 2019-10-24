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  • 24.10.2019
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'ten şıklık dersi

Son dönemde objektiflere spor kıyafetleriyle yansıyan , önceki gün Zorlu AVM'de özenli giyim tarzıyla boy gösterdi. Sırp şarkıcı; siyah takım elbisesi, aynı renkteki ayakkabı ve çantasıyla çok şıktı.

Şıklık dersi verdi

Son dönemde objektiflere spor kıyafetleriyle yansıyan Emina Jahovic, önceki gün Zorlu AVM'de özenli giyim tarzıyla boy gösterdi. Sırp şarkıcı; siyah takım elbisesi, aynı renkteki ayakkabı ve çantasıyla çok şıktı.

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